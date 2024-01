di Marco De Martino

SALERNO – La catastrofica sconfitta subita per mano del Genoa non arresta le strategie di mercato della Salernitana che nelle prossime ore potrebbe piazzare altri colpi, sia in entrata che in uscita. La trattativa più calda è quella che riguarda Jerome Boateng (nella foto). Il difensore centrale tedesco, dopo una pausa di riflessione durata un week end, pare abbia deciso di accettare il contratto di sei mesi da mezzo milione di euro offerto dal club granata all’inizio della settimana scorsa. In mattinata potrebbe addirittura arrivare la fumata bianca, con l’ex pilastro del Bayern Monaco che potrebbe sbarcare a Salerno per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la propria firma sul contratto. Resta congelata dunque la pista che porta all’altro svincolato di lusso Kostas Manolas, mentre si allontana quasi definitivamente l’atalantino Palomino. Con l’arrivo sempre più probabile di Boateng, saluterà uno, se non addirittura due, centrali. Dopo il disastro di domenica sera Matteo Lovato ha praticamente concluso la sua esperienza in granata: il Torino è sulle sue tracce ma non è da escludere un’altra destinazione, sempre in A (Sassuolo?). Si cercano acquirenti anche per Bronn e per Sambia, il primo ai margini da inizio stagione ed il secondo ormai chiuso dagli arrivi di Pierozzi e Zanoli.

CANDREVA IN BILICO Le lacrime di fine partita hanno fatto suonare il campanello d’allarme per un possibile addio di Antonio Candreva. Con la probabile permanenza di Boulaye Dia il maggiore indiziato a lasciare Salerno, per abbassare così il monte ingaggi e liberare l’indice di liquidità, sembra essere, al momento, proprio Mast’Antonio l’unico elemento che in questa stagione è rimasto su livelli altissimi. Non è un mistero che la Lazio straveda per lui, ma in questa fase la Salernitana sta provando a resistere ed a rintuzzare l’assalto dell’ex ds Fabiani. La cessione di Candreva, tra l’altro in scadenza a giugno, è comunque una possibilità concreta da qui fino al termine del mercato invernale.

AFFARE BALOTELLI La Salernitana cerca anche un attaccante, a prescindere dalla permanenza di Dia. In questi giorni si è tanto parlato del possibile arrivo di Mario Balotelli: il contatto c’è stato ma bisogna trovare la quadra soprattutto sotto il profilo economico. Prima di prendere un’altra punta però bisognerà disfarsi dei vari Botheim, Stewart e magari anche Ikwuemesi, in pratica l’intero reparto offensivo costruito dall’ex ds De Sanctis e che finora ha letteralmente affossato la Salernitana.