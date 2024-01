Il Padrino di Francis Ford Coppola sta per compiere 54 anni (il 15 marzo per l’esattezza), ma riesce ancora a ispirare il mondo dell’intrattenimento come pochi al mondo. Primo capitolo della trilogia, è ambientato nella New York degli anni ‘40 e racconta le gesta di don Vito Corleone (Marlon Brando), capo di una famiglia di gangstar newyorkesi, e del figlio Michael Corleone (Al Pacino).

Premiato con tre premi Oscar (miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior film), è considerato uno dei capolavori della storia del cinema di tutti i tempi. Al suo esordio incassò circa 270 milioni di dollari e ottenne l’acclamazione del pubblico e della critica, consacrando la carriera di Marlon Brando e di Coppola. Il film trae origine dal romanzo di Mario Puzo del 1969 il quale, complici i debiti e la passione per il cinema, accettò contro il parere del suo agente di realizzare un adattamento cinematografico per la Paramount Pictures.

Non furono però tutte rose e fiori. Alcune resistenze sulla realizzazione della pellicola arrivarono proprio dall’interno della casa di produzione, soprattutto per via del flop ottenuto da La fratellanza, altro film di stampo mafioso uscito nel 1968, che causò una profonda crisi finanziaria nella Paramout. Inoltre, anche Joseph Colombo, boss di una delle cinque famiglie mafiose di Cosa nostra e presidente della Lega dei diritti civili degli italoamericani, fece di tutto per boicottarne la realizzazione, considerando il film denigratore verso gli italoamericani. Fu grazie al produttore Albert S. Ruddy che si giunse a un accordo, il quale prevedeva che la parola “mafia” non comparisse mai nel copione e che diversi componenti della malavita organizzata comparissero come comparse e/o attori.

Fatto sta che, alla fine, il film si fece. L’uscita del 15 marzo 1972 non combaciò con quella italiana, posticipata al 14 settembre dello stesso anno. Il nome originale (The Godfather) fu tradotto ne Il padrino e deve la voce di don Vito Corleone a Giuseppe Rinaldi e di Michael Corleone a Ferruccio Amendola.

