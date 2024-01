Ambulanza utilizzata abusivamente per effettuare tamponi, scatta la sanzione e il sequestro. È avvenuto ieri mattina a Mariconda, nel quartiere della zona orientale della città. Le forze dell’ordine si sono recate presso la struttura sanitaria di via Picenza per effettuare una serie di controlli ma il titolare P.M., figlio di un assessore del Comune di Salerno, non ha potuto fornire la documentazione in quanto non ne era in possesso. Stando a quanto emerso, infatti, il titolare della farmacia si era dotato di un mezzo del 118, acquistato durante il periodo della pandemia, per effettuare tamponi ai cittadini ed evitare così il contagio in struttura, accogliendo i pazienti in un luogo esterno. Ambulanza che però non era in possesso della regolare documentazione per svolgere l’attività. Il titolare, che nel periodo del Covid 19 aveva lanciato alcune iniziative come quella del “Gel igienizzante gratis: venite in farmacia con un contenitore massimo da 60 ml e ve lo riempiremo gratis”, è stato sanzionato mentre il mezzo di 118 sottoposto a sequestro e trasferito lontano dalla farmacia. e.n