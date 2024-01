di Mario Rinaldi

Nuovo scontro a Mercato S. Severino tra il consigliere di opposizione del Movimento Civico Sanseverinese, Giovanni Romano e l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Somma. In questa occasione, a finire sotto la lente di ingrandimento sono gli alloggi popolari che, secondo Romano, necessiterebbero di urgenti interventi di manutenzione straordinaria. “Un altro fallimento della Dis-Amministrazione – esordisce il consigliere del Movimento Civico Sanseverinese – La Regione Campania ha finanziato numerosi Comuni per gli interventi di riqualificazione degli alloggi popolari di proprietà pubblica. Nella nostra Città ci sono diversi comparti di alloggi popolari che hanno urgente necessità di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune per ripristinare le condizioni e di sicurezza per le famiglie residenti. Abbiamo già segnalato la situazione di degrado e di pericolo delle palazzine di Via Macello”.

“La Dis-Amministrazione – spiega ancora Romano – avrebbe dovuto approfittare dei finanziamenti regionali per progettare e realizzare questi lavori di riqualificazione. Ma poiché l’impegno quotidiano principale sono i social e i “festini” per distrarre la Comunità dai veri problemi mai affrontati, i Dis-Amministratori hanno presentato una richiesta di finanziamento per costruire nuovi alloggi, da affidare alle cooperative (impegni assunti in campagna elettorale?), su di un terreno privato in Via Campo Sportivo (altri impegni?) che urbanisticamente non è idoneo per realizzare nuove residenze.

Il risultato? La nostra Città è stata esclusa dai finanziamenti. Un grave danno per le famiglie residenti negli alloggi di edilizia popolare che rende ancora più povera la nostra Città”.

Non si fa attendere la replica del primo cittadino: “Continua la campagna di bugie del consigliere Romano attraverso una presenza continua sui social (almeno lì visto che diserta sistematicamente sia i consigli comunali sia le commissioni) attraverso ripetuti comunicati con ricostruzioni artate, argomenti ripetuti per costruire all’esterno una ragione e la litania della dis-amministrazione”. Per quanto riguarda la situazione delle palazzine a Via Macello, il sindaco ha specificato di aver già risposto a Romano tempo addietro, chiarendo che il Comune è proprietario di una parte degli appartamenti, perché diversi altri sono stati riscattati e pertanto gli inquilini ne sono diventati proprietari. Ma il primo cittadino va oltre, indicando anche altri interventi su altri alloggi. “Abbiamo già dato la disponibilità a contribuire per la nostra quota parte agli interventi che occorrono e siamo in attesa delle comunicazioni del condominio – ha aggiunto Somma – In merito al terreno di Via Campo sportivo il consigliere, preso dall’esercizio continuo di ricercata perdita della memoria, non ricorda che IACP (oggi ACER) aveva previsto in quell’area la realizzazione di nuove abitazioni diversi anni fa a cui aderimmo con delibera di consiglio comunale, progetto allo stato fermo di certo non per volontà dell’Amministrazione comunale.

Visto che è diventato così bravo nella progettazione e nella programmazione, al consigliere, fautore dell’attuale PUC, il cui risultato è sotto gli occhi di tutti e su cui finalmente si sta intervenendo ma che allora fu il cumulo vicente delle promesse di una campagna elettorale monotematica, ci dica dove urbanisticamente è possibile realizzarle.

In attesa delle individuazioni illuminanti si continua a lavorare per rendere le cose possibili e non solo comunicabili”. Queste le risposte fornite dal sindaco insieme ai gruppi consiliari “Città prima e libera”, “Insieme per la città” e “La città di domani”.