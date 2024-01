Il Duomo di Salerno, ieri mattina, ha accolto la festa regionale della polizia municipale, in occasione della celebrazione di San Sebastano Martire, santo patrono dei caschi bianchi. Tanti gli amministratori presenti, provenienti da tutta la provincia e dalla regione e alcuni rappresentanti della Us Salernitana 1919. A celebrare la messa monsignor Andrea Bellandi che, a nome di tutta la comunità, ha colto l’occasione per ringraziare gli agenti per il lavoro che portano avanti a favore della cittadinanza. «Tanti controlli fatti dalla municipale, anche in comunione con la polizia di Stato per cui noi cerchiamo di dare il massimo con le risorse che abbiamo, su tutti i punti di vista – ha dichiarato il comandante Rosario Battipaglia – Per quanto riguarda la sicurezza stradale ci teniamo in particolar modo e rispetto al 2022 registriamo un calo degli incidenti stradali, con una percentuale di cinquanta incidenti in meno ma uno mortale in più. C’è ancora molto da lavorare ma è importante che la cittadinanza si renda conto del pericolo, ci vuole collaborazione e senso di civiltà altrimenti non esistono norme o regole». Oggi, tra le prime cause di incidenti stradali l’uso del cellulare e la distrazione ma «c’è anche l’abuso di alcol o droga ma principalmente è la distrazione, soprattutto a causa dei cellulari: non si deve usare, neanche per brevi messaggi», ha poi aggiunto il comandante Battipaglia. Presenti alle celebrazioni anche l’assessore regionale alla sicurezza Rosario Morrcone: «Rinnoviamo l’impegno con la municipale, sempre in primo piano per garantire la sicurezza delle città, rispondere ai bisogni dei cittadini. Un supporto importante nei quartieri difficili ma non solo, è un supporto soprattutto per i cittadini che hanno bisogno di supporto concreto». A ringraziare il comandante Battipaglia per il lavoro che gli agenti portano avanti sul territorio anche la vice sindaco e assessori alle Pari Opportunità del Comune di Salerno Paky Memoli: «Le Polizie Municipali sono un punto di riferimento quotidiano per i cittadini e per i servizi comunali che spaziano su un ventaglio ampio di competenze muovendosi oltre quelle riconosciute comunemente o attribuite dalla norma statale. In qualità di vice sindaco ringrazio gli uomini e le donne della polizia municipale che ogni giorno scendono in campo a tutela sei cittadini», ha dichiarato la vice sindaco. A breve ci sarà un encomio, richiesto proprio dall’assessore Memoli, per il Matesciallo Annarita Savastano per il suo contributo prezioso durante il Covid in sinergia con l’asl di Salerno: il suo nome sarà inciso sull’albero della vita in Provincia.