Si ricompatta il popolo di fede granata e lo fa attraverso i suoi ultras che oggi hanno esposto in vari punti della città lo stesso striscione dal messaggio chiaro: “E ora tutti insieme difensiamolA”. C’è bisogno di ritrovare compattezza, passione e unione d’intenti per conquistare un’altra storica salvezza. Già in passato i tifosi e la Curva Sud Siberiano hanno dimostrato di essere decisivi ed una componente fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo: il “miracolo del 5%” di Sabatini e compagni dovrà necessariamente passare dall’Arechi in questo girone di ritorno dove domani sarà di scena il Genoa.

LA FORZA DELL’UNITA’

“Iervolino ed il Direttore Generale, protagonisti chiave di questa stagione calcistica, stanno dimostrando un impegno senza sosta non solo verso la Salernitana, ma anche verso la comunità salernitana. Ogni giorno, la loro dedizione e amore per la città e la squadra sono evidenti, diventando una fonte d’ispirazione per tutti.

Il messaggio della Curva Sud Siberiano non è solo un inno alla squadra, ma anche un invito a condividere questo spirito instancabile. È un richiamo all’azione, affinché ogni salernitano si unisca a difendere i colori della Salernitana, contribuendo a creare una spinta positiva che potrebbe fare la differenza in questa stagione cruciale.

Salerno è pronta a scrivere un’altra pagina memorabile nella storia calcistica, e la Curva Sud Siberiano chiede a tutti di essere parte di questa avventura. Ogni tifoso è chiamato a sollevare la voce, a colorare lo stadio con passione e a trasmettere la fiducia alla squadra durante ogni partita. L’invito è chiaro: tutti insieme per difendere la Salernitana, con cuore, grinta e l’amore unico che solo una città può donare alla sua squadra del cuore. Forza Salerno, forza Salernitana!”