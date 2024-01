di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana mette il Genoa nel mirino. Dopo una settimana piena zeppa di voci di mercato e che ha portato in dote due rinforzi importantissimi come Alessandro Zanoli e Toma Basic, con l’arrivo del week end la squadra granata si concentra sul delicatissimo scontro salvezza in programma domani alle ore 18 allo stadio Arechi contro il Genoa di Alberto Gilardino e del freschissimo ex Emil Bohinen. Vengono dunque congelate le trattative più calde, ovvero quelle per portare alla corte di FIlippo Inzaghi un difensore di esperienza e blasone. Di Josè Palomino, Jerome Boateng e Kostas Manolas se ne riparlerà subito dopo la sfida contro i rossoblù, a meno che nelle prossime ore Sabatini non decida di rompere gli indugi ingaggiando uno dei tre esperti centrali.

DIFENSORE, LA SITUAZIONE In questo momento non c’è un favorito, tutti e tre i profili individuati dal direttore genrale della Salernitana hanno le stesse possibilità di indossare la maglia granata. La prima scelta, vista la sua migliore condizione atletica, è Palomino che però ha irritato non poco il club granata dopo aver temporeggiato quando tutto sembrava ormai fatto. E così Sabatini ha virato su due svincolati di lusso come Boateng e Manolas, i quali però sono reduci da un lunghissimo periodo di inattività che non depone a loro favore. Eppure la Salernitana sta insistendo per trovare un accordo con uno dei due forti difensori che potrebbe innalzare il livello tecnico di un reparto, quello difensivo, che è di fatto il tallone d’Achille della squadra granata. La durata del contratto e gli ingaggi proposti all’ex Bayern Monaco ed all’ex Roma sono molto simili e la sensazione è che alla fine approderà alla Salernitana chi vorrà maggiormente rimettersi in gioco in maglia granata. Vengono congelate anche le altre trattative, quelle per un centrocampista (in queste ore si è parlato dell’empolese, di proprietà del Cagliari, Marin ma sono sempre in piedi anche le ipotesi che portano ai soliti Nicolussi Caviglia, Esposito, eccetera) e per un attaccante.

PROBLEMI IN DIFESA Intanto Inzaghi, che domani non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata dopo il giallo incassato a Napoli, è alle prese con il problema della composizione della retroguardia da opporre al Genoa. Federico Fazio non è al meglio mentre Lorenzo Pirola non ha ancora smaltito il problema accusato con la Juve pur essendo migliorato molto. Probabili a questo punto le conferme di Lovato e Gyomber mentre il terzo centrale dovrebbe essere Flavius Daniliuc, sempre che Inzaghi non decida di tornare alla difesa a quattro. In quel caso sarebbe uno tra Zanoli e Pierozzi il prescelto, anche se l’auspicio del tecnico granata è che Fazio possa stringere i denti ed essere regolarmente della partita. A centrocampo Basic viaggia verso l’esordio immediato accanto al rientrante Maggiore, mentre è ballottaggio Legowski Kastanos per la maglia di sottopunta. In avanti tutto confermato con Candreva e Tchaouna alle spalle di Simy. Infine la prevendita, con 5.000 biglietti (339 ospiti) emessi fino a ieri sera.