Dopo l’allenamento di rifinitura, Pippo Inzaghi ha presentato Salernitana-Genoa in conferenza stampa: “Abbiamo qualche uomo in più, ma abbiamo perso Fazio. Al di là del modulo che mi interessa poco, possiamo giocare a 4 o a 3. Voglio rendermi conto, abbiamo tutti e due i moduli nelle corde. La cosa importante è mantenere ciò che è scattato in noi. Veniamo da un’altra grande parita persa in quel modo, ma se vediamo il Napoli in Supercoppa e quello che abbiamo fatto noi, dobbiamo rinfrancarci e proseguire. Ci aspettano 18 finali, ma dopo Verona dobbiamo ricordare i giocatori che abbiamo perso. Non è che se uno non si lamenta mai, non siano mancati i giocatori importanti: Dia, Coulibaly sono giocatori che hanno fatto la differenza. I cambi erano pochi e non avevo i doppi ruoli, penso che se a Napoli avessimo avuto la panchina che avremo domani, sarebbe andata in maniera diversa. Non mi preoccupa la tensione nel finale, il gruppo sta fisicamente bene, ha tenuto. I gol che abbiamo preso ultimamente sono stati su calci piazzati o in inferiorità numerica, sono arrivati in circostanze particolari. Sono contento di quel che vedo, sono arrivati giocatori giovani e belli da allenare. Siamo un po’ in ritardo ma l’atmosfera mi piace, abbiamo tanti punti a disposizione e avremo tre partite su quattro in casa. quando hai questa voglia prima o poi gira a tuo favore ma dobbiamo essere quelli che siamo stati da Bergamo in poi. questa squadra ora ha un’anima. Basic? quando arrivano i nuovi cerco di capire come stanno, spesso la prima partita non li utilizzo subito ma Basic giocherà perchè è forte, lo abbiamo voluto, crediamo tantissimo in lui e mi preoccupa poco se ha giocato zero volte, si è presentato molto bene”. Basic è pronto per giocare dall’inizio? “Quando arrivano i nuovi, cerco di capire come stanno e spesso nella prima gara non li utilizzo. Basic, però, lo farà: si allenerà giocando e lui domani giocherà. Sta bene come Pierozzi e come Zanoli”. Sarà una partita da vincere: “L’abbiamo preparata per fare la partita. Sarà di altro genere rispetto quelle gare contro le squadre forti, nelle quali ci siamo difesi e anche proposto”. Kastanos, magari a gara in corso, può essere ago della bilancia? “Oltre che grande giocatore, si sta dimostrando un leader. Un altro, con l’infortunio che ha avuto lui, non sarebbe stato convocabile. Non può ancora giocare e il dottore mi ha pregato di utilizzarlo proprio se ce ne sarà bisogno. Non è al massimo e si è potuto allenare poco, ma la sua voglia e determinazione hanno fatto sì che possa essere utile, se servirà”. Il gol di Napoli? “E’ stata colpa mia a far giocare quella palla su calcio di punizione, perché volevo vincerla. Mi lascia, però, ben sperare l’ambiente che si è creato. Sono un fiducioso per natura e adesso tutto mi lascia ben sperare e mi sento molto responsabilizzato a Salerno. Trovo un entusiasmo pazzesco nei miei confronti e mi sembra che siamo primi in classifica”.