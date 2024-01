L’Unione Sportiva Salernitana, conosciuta semplicemente come Salernitana, ha una storia lunga e piena di nomi illustri. Sono molti gli ex calciatori che hanno vestito la maglia granata a partire dal 19 giugno 1919, giorno della sua fondazione. Da allora, fra alti e bassi, momenti bui e belle storie sportive, ne sono passate molte, e in questo articolo ti racconteremo i nomi che hanno contribuito alla storia della società campana.

Tra i più conosciuti c’è senza dubbio Gennaro Gattuso. Il centrocampista di Corigliano Calabro, attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia e per anni mastino del Milan, deve probabilmente la sua ascesa proprio alla Salernitana, dove ha militato nella stagione 1998-99. Uomo chiave del centrocampo di Delio Rossi prima e Francesco Oddo poi (subentrato a gennaio), nonostante le sue 25 presenze giocate ad altissimi livelli, non riuscì ad evitare la retrocessione in Serie B, ma rimase lo stesso nei cuori dei tifosi salernitani.

Più importante a livello di presenze è invece il contributo di Ciro Ferrara, difensore omonimo del più conosciuto ex Napoli e Juventus, anch’egli originario di Napoli. Entrambi classe ‘67, sono partiti entrambi dalle giovanili del Napoli per poi prendere strade diverse. Il più famoso giocò dieci stagioni all’ombra del Vesuvio prima di approdare alla Juventus, mentre l’altro non trovò spazio in prima squadra (forse a causa del suo omonimo), quindi scelse la strada verso Salerno.

Indossò la maglia degli Ippocampi in due periodi differenti: dal 1986 al 1993 prima e dal 1997 al 1998 poi, realizzando il record di presenze pari a 270. Così attaccato alla maglia al punto di iniziare la sua carriera da allenatore proprio con la Salernitana, dove allenò gli Allievi nazionali nella stagione 2007-08. Divenuto allenatore in seconda di Mario Somma, ebbe l’occasione di allenare anche in prima squadra nel 2014, ma a seguito dell’esonero di Somma anche Ferrara diede l’addio al club.

Subito dietro di lui nella classifica di presenze troviamo Roberto Breda, attuale tecnico della Ternana ed ex centrocampista nonché capitano salernitano dal 1993 al 1999 e dal 2003 al 2005. Con la maglia granata giocò 252 partite, arrivando anche ad allenare la prima squadra nella stagione 2010-11.

Quell'anno, nonostante i numerosi indebitamenti societari e le difficoltà dentro e fuori dal campo, Breda riuscì a portare la squadra a giocarsi la finale play-off di Lega Pro, perdendo contro l'Hellas Verona. Qualche anno prima, a fine stagione 2004-05, l'allora presidente Aniello Aliberti decise di ritirare la maglia numero 4 appartenuta a Breda, bandiera e autore della salvezza in Serie B.

Parlando di bomber, invece, salta all’occhio il record di reti realizzate in maglia granata di Giovanni Pisano. 63 realizzazioni nel periodo 1992-97. Nato a Siracusa il 5 ottobre 1968, Pisano ha messo a referto 122 presenze in cinque stagioni, diventando il più prolifico realizzatore della storia salernitana. Subito dietro di lui, con 60 reti, troviamo Giovanni Zaccaro, poi Antonio Valese (55 reti), Vincenzo Margiotta (53 reti), David Di Michele (48 reti), Silvio Finotto (46 reti), Lidio Massagrande (42 reti) e Arturo Di Napoli (37 reti).

Ma tra i grandi campioni che hanno vestito la maglia de la Bersagliera non possiamo non citare una delle ali sinistre più forti del calcio mondiale: Franck Ribéry. Il campione francese, vincitore del treble con il Bayern Monaco e vicecampione del mondo nel 2006, ha concluso la sua straordinaria carriera vestendo la maglia granata nella stagione 2021-22. Nonostante i numerosi infortuni mise a referto 23 presenze e contribuì in maniera decisiva a un’inaspettata salvezza.