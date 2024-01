di Erika Noschese

Un errore materiale: così l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Gaetana Falcone avrebbe chiuso la polemica sull’accorpamento degli istituti scolastici e le proteste che hanno caratterizzato queste giornate, con tanto di incontri con l’amministrazione comunale. Dopo le proteste di genitori e docenti del plesso di Matierno dell’I.C. San Tommaso D’Aquino dovrebbe arrivare una ennesima modifica al piano regionale di dimensionamento , salvando così l’autonomia dell’istituto scolastico in questione che doveva essere accorpato al V circolo didattico di Ogliara. «Sono state fatte delle errate corrige perchè nella sovrapposizione di più file forse è stato spostato un plesso ad un altro – si è giustificata l’assessore Falcone – Noi abbiamo segnalato la cosa all’ufficio scolastico regionale e all’assessore al rampo competente, l’onorevole Lucia Fortini che, come sempre, si è detta molto disponibile ad accogliere le nostre istanze». L’assessore ha dunque confermato che l’errore sarà riparato e la situazione tornerà alla normalità. Dunque, una scelta frutto di un errore, emerso solo dopo le proteste dei genitori, segno di una incapacità amministrativa che mette all’angolo le competenze e la capacità. «Vorrei pensare al futuro: stiamo costruendo nuove istituzioni scolastiche che porteranno la memoria di quello che è stato il passato perchè abbiamo realtà che hanno 40 0 100 anni di vita ma noi stiamo costruendo il futuro – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno – Dal 18 iniziano le iscrizioni e a quel punto nulla potrà essere più cambiato, non dimentichiamo però che il piano di dimensionamento continua perchè triennale e tutto quello che sarà potremmo realizzarlo nel futuro». Per ora, l’autonomia è salva e si attende solo il nuovo piano della Regione Campania.