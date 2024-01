di Erika Noschese

Un grande evento in programma per il Calendario e una serie di iniziative in piazza Amendola per ridare slancio al settore del commercio, soprattutto nella zona di via Roma. È, in sintesi, quanto emerso ieri al termine di un incontro tra l’assessore con delega al Commercio, Lavori Pubblici e Urbanistica Dario Loffredo e i commercianti di via Roma che hanno presentato una serie di proposte e messo in evidenza le problematiche che i titolari di bar e attività ristorative vivono in quel tratto di zona. Tra le richieste avanzate l’organizzazione di alcune iniziative per incentivare il commercio, un evento per il periodo di Carnevale e, in occasione di Luci d’Artista, luminarie in villa fino al 14 febbraio, giorno di San Valentino. «È stato un inconto propositivo, posso ritenermi soddisfatto perchè c’è stato un confronto sereno e leale con i commercianti che ci hanno palesate le criticità che oggi vivono e avanzato una serie di proposte che l’amministrazione comunale potrebbe mettere in campo», ha spiegato l’assessore Loffredo. Nota dolente le tasse: da via Roma i commercianti chiedono infatti di rivedere l’occupazione del suolo pubblico per valorizzare l’area e dare la possibilità di investire a ipotetici imprenditori. Richiesta, questa, già recepita dal direttore del Suap, presente all’incontro, che fisserà un nuovo appuntamento per approfondire la questione e valutare se ci possono margini di miglioramento su questo fronte. Altro argomento affrontato il decoro urbano: i commercianti plaudono all’iniziativa di Salerno Pulita che ha incrementato il servizio di raccolta dei rifiuti in zona movida per diversi mesi l’anno, ovvero da novembre a febbraio e da aprile a settembre lasciando scoperti solo pochi giorni a settimana. La richiesta è di estendere questo servizio anche nei restanti mesi per avere una copertura dodici mesi l’anno. «Ci hanno chiesto di apportare miglioramenti alla segnaletica del parcheggio di via Roma, di questo ne ho parlato già con il collega Rocco Galdi che mi ha assicurato un intervento in tal senso: il parcheggio di piazza della Libertà è una grande occasione, giusto incrementare la segnaletica per dare la possibilità anche a chi viene da fuori città di raggiungerlo facilmente», ha chiarito Loffredo anticipando che le indicazioni per raggiungere il parcheggio saranno sistemate anche in via Sandro Pertini. «Siamo accanto ai commercianti, non solo io ma anche i miei colleghi assessori. Ci siamo dati appuntamento per i prossimi giorni per capire le tempistiche, aggiornali rispetto a cosa intende mettere in campo il Comune ma, dal canto nostro, abbiamo chiesto una maggiore collaborazione da parte di tutti, soprattutto per il fronte decoro urbano. Funziona l’iniziativa dedicata ai commercianti di tenere pulite le aiuole nei pressi delle loro attività ma non tutte lo fanno ed è per questo che abbiamo chiesto loro di non trascurare questo aspetto – ha aggiunto l’assessore al Commercio – Ho chiesto loro una maggiore collaborazione anche per quanto riguarda le tasse. Grande attenzione sarà riservata ai commercianti di tutta la città anche con la campagna no alcol ai minori e tolleranza zero per chi trasgredisce le regole. Su questo non faremo sconti a nessuno».