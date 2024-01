Ancora fondi all’Onmic, l’associazione di cui fa parte la consigliera di maggioranza Tea Siano, figlia del presidente Vincenzo. Nella giornata di ieri, infatti, il settore Politiche Sociali ha firmato la determinazione dirigenziale con cui versa nelle casse dell’ente del terzo settori altri seimila euro per il servizio Centro Estivo “Summertime 2023. Il Comune, attraverso il Fondo per le attività socio educative a favore di minori da parte del governo nazionale, ha ottenuto il finanziamento un finanziamento per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Nel 2021, dunque, è stata attivato il tavolo di concertazione e co – progettazione con n. 16 Centri Polifunzionali , divisi per i seguenti Lotti: Pastena Santa Margherita, Matierno, Monticelli Fuorni, Ogliara, centro Storico, S.Eustachio, Carmine, Pastena, Fratte, Europa Italia, Mariconda, Arbostella, Matierno, Centro Storico Alto, Irno/Petrosino e San Leonardo e tra i beneficiari vi era l’Onmic.