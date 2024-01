La Sala Cultura della Sede Amministrativa della BCC Monte Pruno a Sant’Arsenio, in questa settimana, ha ospitato il primo gruppo di dipendenti dell’istituto di credito cooperativo che ha preso parte al percorso formativo, progettato con Cassa Centrale Banca, finalizzato a rafforzare le conoscenze e le competenze.

L’ambito di approfondimento è stato la Finanza con focus su: le principali categorie di strumenti finanziari; il mondo del risparmio gestito; la condotta dell’intermediario in ottica consulenziale; l’offerta commerciale del Gruppo CCB.

Il tutto finalizzato a migliorare ed accrescere il livello qualitativo delle risorse della Banca in un’ottica di costante miglioramento dell’offerta e della relazione con la clientela focalizzandosi anche sull’offerta commerciale del Gruppo CCB. Questo consente di familiarizzare con i servizi e i prodotti offerti dalla Capogruppo, che può avere un impatto significativo sulla scelta degli strumenti finanziari e degli intermediari con cui lavorare.Il corso ha visto gli interventi della Prof.ssa Maria Debora Braga, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Aosta, di Rainer Atzwanger e Mattia Locatelli dell’Ufficio Finanza del Gruppo Cassa Centrale Banca.

Il Direttore Generale Michele Albanese intervenuto, per i saluti, a fine corso, ha dichiarato: “Un corso sull’ambito di approfondimento nella finanza con focus su questi argomenti è estremamente importante per diverse ragioni. Innanzitutto, conoscere le principali categorie di strumenti finanziari è fondamentale per comprendere come funzionano i mercati finanziari e per poter prendere decisioni di investimento consapevoli. Gli strumenti finanziari possono variare notevolmente in termini di rischio e rendimento, e quindi è essenziale essere in grado di valutarli correttamente. Un sentimento di ringraziamento va ai responsabili di CCB ed ai docenti in aula per aver tenuto il corso con tanta professionalità e simpatia. La loro dedizione e passione nell’insegnamento hanno ispirato e reso il percorso formativo un’esperienza davvero preziosa. Sono riusciti a trasmettere in maniera chiara e coinvolgente i concetti chiave del corso, rendendo ogni lezione eccitante e stimolante. I partecipanti al corso hanno apprezzato la capacità di trasmettere il contenuto, ma anche l’approccio umano e amichevole. I docenti sono stati sempre disponibili ad ascoltare, a rispondere alle domande e a fornire il supporto necessario. Sono riusciti a creare un ambiente accogliente e positivo che ha reso l’esperienza di apprendimento ancora più piacevole”. Il progetto formativo proseguirà nelle prossime settimane con altri gruppi di lavoro ed un nuovo percorso in ambito, questa volta, “bancassicurazione”.