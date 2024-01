L’U.S. Salernitana 1919 è lieta e onorata di comunicare che in data odierna il Consiglio di Amministrazione del club granata presieduto dal Presidente Danilo Iervolino e composto dall’Amministratore Delegato Maurizio Milan e dai consiglieri Angelo Giovanni Ientile e Alessandro Civitella, ha deliberato la nomina del dott. Gianni Petrucci quale Vicepresidente della Salernitana con delega ai rapporti istituzionali in funzione della sua grande esperienza e prestigio personale. – si legge sul sito ufficiale della società granata – Gianni Petrucci nella sua carriera sportiva è stato segretario generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, vicepresidente esecutivo della società A.S. ROMA, presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, Commissario Straordinario della FIGC, è attualmente Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e ha ricevuto dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana