di Marco De Martino

SALERNO – Come ampiamente preannunciato in questi giorni, ieri Alessandro Zanoli e Toma Basic (nelle foto salernitana.it) hanno trascorso il loro primo giorno da calciatori della Salernitana. I due neo acquisti granata si sono allenati subito in gruppo ed in serata è arrivata anche il crisma dell’ufficialità per i loro ingaggi. Zanoli e Basic arrivano entrambi in prestito rispettivamente da Napoli e Lazio e sono già pronti per giocare dall’inizio nel delicato match con il Genoa all’Arechi.

BASIC: «SONO UNA MEZZALA BOX TO BOX» Molto motivato è apparso Basic, alla ricerca del riscatto dopo essere stato accantonato da Maurizio Sarri alla Lazio: «Le mie prime sensazioni sono buone -ha detto il croato al canale ufficiale del club granata- sono contento di essere qua, non vedo l’ora di iniziare a giocare ed allenarmi con questa squadra. Ho scelto il numero 26 perchè l’avevo sia all’Hajduk Spalato che in Francia (al Bordeaux nda), era libero e l’ho preso senza dubbi. A me piace giocare in tutte le posizioni del centrocampo, con due mediani oppure mezzala box to box. Adesso ho anche tre o quattro giorni per preparare la prossima partita, mi sento bene e mi sento pronto. Sono due anni che sono qui in serie A, conosco tutte le squadre inclusa la Salernitana. Ora devo solo giocare e fare le migliori prestazioni possibili. Come tutti i calciatori siamo qui per il pubblico, spero di essere supportato da tutti. Ho anche sentito che qui è diverso, sono curioso, non vedo l’ora di giocare e fare il meglio possibile. Forza Salernitana».

ZANOLI: «SONO DUTTILE» L’altro volto nuovo, Alessandro Zanoli, è apparso altrettanto carico: «Le mie prime impressioni sono molto positive. Sono stato accolto molto bene dai miei compagni, dallo staff e dal mister, sono molto carico per questa nuova avventura e darò il massimo. Possiamo raggiungere insieme il nostro obiettivo, i miei punti di forza sono sicuramente la forza fisica e la velocità, poi mi so anche adattare in ruoli diversi, sono un giocatore abbastanza duttile. Il mio obiettivo è aiutare la squadra perchè prima del singolo viene il gruppo, lavorerò per fare il meglio per me e per la Salernitana. Ora la testa è già al Genoa, aspetto tutti allo stadio. Forza Salernitana».

UFFICIALE BOHINEN AL GENOA Per due calciatori che entrano in gruppo, uno ne fuoriesce. Anche in questo caso la notizia era ormai arcinota: Emil Bohinen si trasferisce ufficialmente al Genoa in prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ironia della sorte il norvegese potrebbe esordire in maglia rossoblù proprio contro i suoi freschi ex compagni di squadra.

L’APPELLO DI SUPERPIPPO “Che se ne dica, ma giocare all’Arechi è sempre una sfida difficile. Rendiamolo inespugnabile e riempiamolo in ogni buco e facciamo vedere a tutti che significa giocarsela in casa nostra noi metteremo tutto ma proprio tutto ciò che abbiamo, in primis il cuore”: con questo accorato post pubblicato sulle proprie pagine social ufficiali, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha lanciato un appello alla tifoseria granata, esortandola a accorrere in massa all’Arechi in occasione dello spareggio salvezza contro il Genoa. I biglietti venduti finora sono circa 4.000, di cui 211 a Genova.