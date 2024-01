L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi potrà iniziare la propria attività operativa a partire dal primo luglio. L’Enav nei giorni scorsi ha infatti dato il via libera per le operazioni di volo e il contestuale avvio delle attività aeroportuali.L’aeroporto di Salerno ha completato i lavori di allestimento del nuovo piazzale per gli aeromobili e la pista di volo. Attualmente, si sta lavorando al completamento di segnaletica e illuminazione. Pronte le infrastrutture di servizio, dal check-in ai controlli di sicurezza e agli imbarchi. II nuovo terminal dedicato all’aviazione generale sarà operativo nel 2026.Nell’autunno scorso la Regione Campania ha stanziato 57 milioni 850mila euro per l’attuazione del Primo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo terminal aviazione commerciale ed infrastrutture a servizio, edificio polifunzionale e deposito carburanti. Nel corso dei primi sei mesi di attività si prevede che all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi possano transitare circa 400.000 passeggeri, ovvero circa 2.000 passeggeri al giorno, con un numero maggiore nei mesi estivi. I primi voli potrebbero essere operati da easyJet e Ryanair. “Da luglio l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi sarà finalmente operativo e rappresenterà uno scalo strategico cruciale nel panorama dei collegamenti nazionali e internazionali. Si tratta di un risultato atteso da tempo, reso possibile grazie a uno sforzo sinergico condotto dall’ex senatrice Felicia Gaudiano, dal consigliere regionale Michele Cammarano, dal Governo Conte e dai portavoce del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali. L’intervento dell’ex ministro Toninelli è stato determinante nello sblocco dei fondi necessari per il rifacimento della pista e il recupero di un’opera bloccata da decenni. L’aeroporto non sarà soltanto al servizio del settore turistico, ma si configurerà come un’infrastruttura strategica per tutte le aziende agricole e manifatturiere e, in generale, per le attività economiche salernitane, contribuendo significativamente alla ripresa economica della nostra provincia”. A dirlo è la coordinatrice provinciale M5S di Salerno Virginia Villani.

“L’aeroporto, che collegherà il nostro territorio, dal Cilento alla Costiera Amalfitana, al resto del mondo, ci consentirà di valorizzare le bellezze storiche, culturali ed archeologiche di incommensurabile valore che ospitiamo. Siamo certi che il suo impatto positivo si proietterà nel tempo, creando opportunità incredibili per l’indotto della nostra provincia. Come forza politica siamo orgogliosi di aver contribuito all’ottenimento di questo risultato”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano. Il Piano di Sviluppo dell’aeroporto di Salerno prevede interventi infrastrutturali per un importo complessivo di 257 milioni di euro fino al 2043, fra finanziamenti pubblici e privati che, in maniera graduale, consentiranno di accogliere fino a 6 milioni di passeggeri. ​​​​​​​Sono inoltre previsti ulteriori 150 milioni di euro a carico della Regione Campania per il potenziamento delle infrastrutture di accesso all’Aeroporto, come il collegamento con l’Autostrada e il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto.I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno sono la risultante di un complesso gruppo di investimenti infrastrutturali che si articolano in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte.