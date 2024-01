I supporters del Genoa presenti allo stadio Arechi il 21 gennaio per la gara contro la Salernitana dovranno “accontentarsi” di 450 biglietti del settore ospiti anziché 2000. La capienza della curva Nord anello inferiore resta immutata ma l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive dava facoltà, -e la Questura lo ha fatto – di ridimensionare il quantitativo di biglietti messi a disposizione dei supporter liguri. Era già accaduto in occasione della partita Salernitana-Lazio. Rimane comunque attenzionata la gara che vedrà un ingente spiegamento di forze dell’ordine per i precedenti tra le due tifoserie.