Attesa solamente l’ufficialità per il passaggio di Basic dalla Lazio alla Salernitana. Il centrocampista croato è già arrivato in città, immortalato da video di cronisti e giornalisti presenti dinanzi un noto hotel cittadino. L’ex biancoceleste, che sosterrà le visite mediche prima di mettersi a completa disposizione di Pippo Inzaghi, potrebbe rappresentare un ottimo innesto per il centrocampo, soprattutto dal punto di vista della qualità ed esperienz