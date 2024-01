Era proveniente dall’Egitto il grosso quantitativo di pellet, pronto per la distribuzione, sequestrato al porto commerciale di Salerno, che riportava segni che avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore sulla reale qualita’ del prodotto. Il maxi-sequestro di 54 tonnellate di prodotto ecosostenibile, confezionato in 3.600 sacchi da 15 chilogrammi ciascuno e destinato a un’azienda della provincia di Bari, e’ stato effettuato da Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane. Il responsabile della societa’ coinvolta e’ stato denunciato all’autorita’ giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate.