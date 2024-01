Salerno piange la scomparsa del professore Pasquale Cuffaro, che si è spento nelle scorse ore. Aveva 76 anni.

Era molto conosciuto e apprezzato, soprattutto negli ambienti cittadini, per la sua passione per lo sport, e in particolare per la Salernitana, e per i suoi interventi – come opinionista – in tante trasmissioni delle emittenti televisive locali, dove si è è sempre distinto per la sua eleganza, per il suo garbo e per la sua competenza.

E’ stato a lungo delegato provinciale dell’associazione italiana allenatori e componente del comitato scientifico della scuola regionale dello sport del Coni. Ha lavorato anche come allenatore della formazione Pulcini della Salernitana.