Alessandro Zanoli è il nuovo rinforzo di gennaio della Salernitana. Il difensore proveniente dal Napoli è arrivato in serata a Salerno e domani dopo le visite mediche svolgerà il primo allenamento sotto la guida di Mister Pippo Inzaghi. L’esterno classe 2001 giunge in prestito ma sarà la giusta occasione per lui di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore indossando fino a giungo la casacca granata.