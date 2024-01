Fabbricato ex Carminuccio. Interviene nella discussione la società Picenza Real estate, in persona del suo legale rappresentante Luigi Sica. Lo fa attraverso una nota del proprio legale, l’avvocato Giovanni Chiarito. La lettera si riferisce all’intervento edilizio avente ad oggetto il fabbricato sito in Salerno alla locatità Mariconda, via Picenza 117. Intervento edilizio, si legge nella nota, autorizzato dall’Ufficio tecnico comunale in virtù del permesso di costruire n. 127/2023 del 20.12.2023. Si precisa – si legge ancora nella nota del legale che sull’area oggetto di intervento non esiste alcun vincolo paesaggistico essendo la stessa sottoposta esclusivamente ad un vincolo di tutela archeologica di cui al DDR n. 120 del 19.06.2007. Rispetto al vincolo archeologico è stata rilasciata autorizzazione ex art. 21 D.lgs 42/2004, da parte del Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, prot. 0025419 del 6.11.2023.

Inoltre si precisa che l’inizio dei lavori è stato regolarmente comunicato al SUE del Comune di Salerno, prot. 230 del 02.01.2024. L’inizio delle operazioni di scavo è stato comunicato alla competente Soprontendenza l’8.01.2024 tramite pec, nomimando quale società preposta alla realizzazione dei saggi stratigrafici es all’assistenza archeologica la società Geomed. Si rappresenta che a seguito dei lavori di scavo nessuna opera e/o reperto archeologico è stato rinvenuto nell’area oggetto di intervento ma solo ed esclusivamente le sottomurature (in pietrame) di fondazione dell’edificio demolito. Infine si precisa che tutta l’area è sottoposta a vincolo archeologico e che tutte le costruzioni realizzate e in corso di realizzazione hanno seguito lo stesso iter (Palazzo Postiglione, Lidl, Burger King).