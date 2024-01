Come era prevedibile alla Domenica Sportiva in onda stasera su Raidue si è parlato in apertura del caso moviola in Napoli Salernitana. Dopo aver rivisto le immagini il conduttore della trasmissione Alberto Rimedio ha rivolto accuse pesanti al presidente granata Iervolino che aveva bacchettato l’operato dell’arbitro Marinelli e del designatore Rocchi. Iervolino, cosi come Inzaghi che hanno parlato di danni economici e mancanza di rispetto. Rimedio ha dichiarato: “Iervolino sembra voglia spostare l’obiettivo della stagione fallimentare della Salernitana e del suo operato sulla classe arbitrale. Un gioco per distrarre i tifosi dagli errori tecnici della proprietà granata sparando nel mucchio delle giacchette nere.”

Anche gli ospiti, Alessandro Antinelli, Eraldo Pecci, Lele Adani ed altri hanno parlato di gol regolare di Rrahmani e di rigore moderno quello concesso a Simeone per fallo di Fazio