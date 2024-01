“Zanoli in granata? Dovrebbe in queste ore firmare, abbiamo trovato l’accordo. E’ un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte. E’ giovane ed ha le motivazioni alle stelle e darà un grande contributo. Siamo alle fasi finali di questa trattativa. Basic? Ci stiamo puntando, ci auguriamo che anche questo giocatore possa venire a rinforzare la Salernitana. Belotti? Con estrema trasparenza dico che non abbiamo preso contatti. Siamo fortissimi estimatori di Belotti, per me è la punta più forte d’Italia insieme ad Immobile, ma non c’è mai stato nulla. Ribadisco che dobbiamo prima cedere”.