Il canale del Fusandola tra erba alta e rifiuti. La denuncia arriva, ancora una volta, dai residenti di Canalone che ormai da tempo attendono una risposta dall’amministrazione comunale. I residenti del quartiere collinare, che sovrasta il centro storico e che rappresenta, nei fatti, un’importante porta d’ingresso a monte della città, si sento completamente abbandonati, non avendo più ricevuto nessuna risposta da parte dell’amministrazione dopo la visita, avvenuta diversi mesi fa, del Sindaco e dopo aver più e più volte sottolineato le problematiche che vi sono in zona e con le quali ogni giorno i residenti devono fare i conti.In particolare, attraverso il Comitato di Quartiere, si è sottolineato in passo, ma lo si fa ancora ora, le condizioni pessime in cui versa il canale Fusandola. Il lungo tratto attraversato dal canale è stato ripulito lo scorso mese di giugno sono in parte. Nella precisione solo nel mezzo. Un intervento che però non è bastato, perchè il non pulire l’area partendo dall’alto fino ad arrivare alla fine, specie nelle giornate di pioggia causa danni e disagi a chi vive nella zona. Senza contare che la presenza di erba alta e rifiuti di vario genere hanno portato ad un aumento considerevole di topi che ormai si muovono non solo lungo il canale Fusandola, ma anche lungo le strade del quartiere.”Abbiamo chiesto, e continueremo a farlo, – dichiarò lo scorso mese di novembre la presidente del comitato di quartiere Luisa Concilio – che tutta l’area che circonda il canale Fusandola venga ripulita non solo dalle erbacce, ma anche dai rifiuti”.Un appello quello lanciato lo scorso mese di novembre che purtroppo, come detto, non ha sortito nessun tipo di risposta da parte dell’amministrazione comunale ed in particolare da parte dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella. Ora ci si riprova, si torna a chiedere la pulizia del canale, sperando che questa volta l’assessore voglia dare risposte immediate.