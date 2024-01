di Erika Noschese

«Non utilizzeremo la candidatura del nostro Presidente al solo scopo di catalizzare voti». Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti in merito alle elezioni Europee del prossimo 9 giugno 2024.

Senatrice Bilotti, partiamo dal bilancio di questo suo secondo mandato…

«Siamo solo agli inizi, parlare di bilancio mi sembra un tantino azzardato. Lavoro, in continuità con il precedente mandato da deputata, ad essere a disposizione dei cittadini e a portare in Parlamento le loro istanze. E’ cambiato lo scranno da cui lo faccio, stavolta da quello di Palazzo Madama e, cosa più importante, che adesso lo faccio opponendomi ad un governo che è nemico di quei cittadini che mi fregio di rappresentare».

Sanità, le immagini di La7 raccontano di un pronto soccorso che mette all’angolo i diritti dei pazienti. Cosa ne pensa?

«Le immagini raccontano una realtà indegna di un Paese civile ed in quanto immagini rappresentano un dato incontrovertibile. Ora sarà la magistratura a fare il suo corso, ad individuare se ci siano ipotesi di reato e quali siano. Ma quello che abbiamo visto con i nostri occhi non può essere derubricato ad una mera strumentalizzazione e deve accendere un faro sulle condizioni in cui la sanità versa e continuerà irreversibilmente a versare dopo la decisione di questo governo di sostenere quella privata a discapito di quella pubblica».

Europee 2024, quale ruolo giocherà il M5S?

«Quello di chi è onesto con gli elettori. Il che significa, in particolare in questo momento 2 cose: la prima è che non faremo proclami in campagna elettorale per poi perdere ogni verve nei contesti dove far valere le nostre ragioni (ogni riferimento alla parabola della Presidente del Consiglio è assolutamente voluto) e la seconda è che non utilizzeremo la candidatura del nostro Presidente al solo scopo di catalizzare voti: sono ipotesi totalmente campate in aria che offendono gli elettori e che piuttosto sembrano paventarsi altrove (mi riferisco nuovamente alla Premier, qualora si insinuassero dubbi in merito)».

Crede nella possibilità di un campo largo con il Pd o il centrosinistra in generale?

«Io credo nella forza di volontà. Costruire implica sforzi e obiettivi. Prima ancora che i nomi, in ogni competizione elettorale, abbiamo sempre messo avanti i temi. E su quello che gli sforzi e gli obiettivi devono convergere. E’ un lavoro che devono fare tutte le parti, ricordando sempre che convergere in nome del bene collettivo non significa mai annullarsi e perdere la propria identità».

Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, lei ha presentato una interrogazione. Ci sono novità?

«Il progetto ha subito, da parte di RFI, modifiche sostanziali rispetto a quello definitivo precedentemente approvato, con un potenziale impatto, anche grave, su ambiente e cittadini. Dopo la mia interrogazione, quella del collega M5S Costa alla Camera e una diffida da parte dei cittadini, finalmente RFI sembra esser tornata sui propri passi e, nonostante abbia già inviato lettere di esproprio, ha finalmente presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di aggiornamento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per l’introduzione di varianti. Dal 9 gennaio 2024, data del relativo avviso, le parti interessate hanno 30 giorni per presentare osservazioni. Sono lieta che, come chiedevano i cittadini e il M5S, l’impatto delle modifiche apportate possa essere compiutamente verificato dagli enti competenti».

Legge di bilancio, cosa ne pensa?

«E’ una manovra che favorisce i ricchi e batte cassa sulla pelle dei poveri. Non sono state tutelate le lavoratrici che ci avevano chiesto un ripristino dei provvedimenti del Governo Conte, come ad esempio Opzione Donna. Personalmente avevo presentato un emendamento che mirava ad inseirire il lavoro agricolo tra quelli usuranti, un altro con cui chiedevo per gli invalidi i redditi esenti IRPEF fossero scorporati dal conteggio per accedere alla pensione; avevo anche chiesto che al fondo per la costruzione e la manutenzione degli asili nido potessero accedere anche i cittadini delle aree interne. Tutto bocciato. Cosa è questo se non un governo che ignora le esigenze di coloro che sono più svantaggiati?».

Superbonus 110%, una misura voluta dai 5 Stelle. Qual è la sua opinione rispetto alle modifiche apportate?

«Ogni euro speso dallo Stato per il Superbonus ha generato un valore economico di oltre tre euro, come ha spiegato anche Nomisma. Senza considerare le migliaia di tonnellate abbattute di emissioni di CO2 e i miliardi di metricubi di gas risparmiati. Questi sono dati che noi possiamo provare a differenza di millantati buchi di bilancio che non sono stati mai provati da chi ha deciso di privare il Paese da questo volano per l’economia. Salvo poi avvalersene per ristrutturare le loro case (di questo ci sono invece le prove)».