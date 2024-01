Questi arbitri i peggiori della storia, chiediamo le dimissioni di Rocchi”. Le pesanti dichiarazioni di un furente Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, non sono passate inosservate in seno alla Figc. La procura federale infatti, ha aperto un fascicolo a carico del numero uno dei campani, che si sono detti a dir poco arrabbiati dopo il ko di sabato in casa del Napoli per dei presunti errori del fischietto arbitrale Marinelli in combutta col varista Di Bello.Per il Patron granata rischio squalifica e pesante ammenda.