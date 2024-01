di Jacopo Tafuri

Chissà quante volte avrete sentito ripetere la frase: “il lavoro di genitore è molto difficile, non ci sono corsi che ti insegnino a farlo”!

Certamente il veloce evolversi della società, le problematiche variabilissime in base all’età ed al sesso dei figli, il grosso monte ore rubato alla famiglia agli impegni lavorativi e tantissimi altri problemi condizionano negativamente il rapporto tra congiunti.

Di certo un aiuto, almeno nelle prime fasi della formazione di un nucleo familiare quando, la giovane età, l’inesperienza, lo stress di nuove e pressanti responsabilità condizionano la serenità, potrebbe fornirlo l’Associazione Salute Donna, realtà di cui sono venuto casualmente a conoscenza; chiedo quindi a Simona Vitagliano di illustrarci di cosa si occupano.

Come e quando nasce l’Associazione Salute Donna?

L’associazione Salute Donna nasce il 24 novembre del 2023, ma in realtà prima si chiamava associazione Salute e Benessere aperta nel 2013.

In seguito l’associazione ha poi cambiato nome e statuto al fine di aumentare le sue potenzialità ed obiettivi. Nasce dalla collaborazione di figure professionali come ostetrica e biologa per aiuto e sostegno alla donna nelle sue varie fasi di vita.

Di cosa si occupa l’Associazione?

L’associazione si occupa dell’essere umano a trecentosessanta gradi, partendo dal neonato, proseguendo all’adolescenza fino alla terza età.

Ci occupiamo del benessere psicofisico delle donne perché abbiamo tre settori principali ovvero: prevenzione, gravidanza e post parto, più un settore dedicato allo sport come il pilates; ovviamente però la prevenzione riguarda tutti noi e non solo le donne.

Quando si presenta una donna in gravidanza può essere seguita al completo dalle nostre figure professionali ed essere accompagnata ad un parto consapevole e tranquillo, così nel post parto aiutiamo nell’allattamento, nelle prime cure del neonato, nel recupero psicofisico della donna, nella vita genitoriale e relazione madre/padre/bambino.

Per quanto riguardo lo sport, noi pratichiamo il pilates in ogni sua forma, partendo dal pilates pre e post parto, ma anche pilates per tutte le età e ci siamo certificate anche per Antigravity e per i grandi attrezzi! Il pilates ha sia lo scopo riabilitativo che per il semplice recuperare e mantenere la forma fisica. Oltre a ciò, da quest’anno è presente anche la disciplina dello yoga per aiuto psicofisico.

Infine il settore della prevenzione, riguarda tutti i soci Salute Donna con eventi di prevenzione, tanto “in presenza” che “online” e screening con figure professionali come: dermatologo, pediatra, psicologo, otorino, fisioterapista, osteopata, nutrizionista e tanto altro.

Poiché seguite le donne prima, durante e dopo il parto, i corsi vengono svolti nella vostra sede, vi recate presso abitazioni private?

Teniamo le lezioni presso la nostra sede in via Paradiso di Pastena 9 ma, a breve, faremo l’inaugurazione della nuova sede a via Medaglie d’Oro 2 a Pastena, dove proporremo tutti i nostri corsi ed eventi. Ovviamente per chi non è di Salerno, o è impossibilitato a presenziare, svolgiamo corsi online sia di gruppo che individuale e anche di coppia.

Gli operatori dell’Associazione, nel seguire le donne durante il parto, lavorano di concerto con strutture pubbliche e/o private, avete specifici accordi?

Al momento non abbiamo collaborazioni con strutture pubbliche ma abbiamo dei rapporti di collaborazione con strutture private come laboratori di analisi o studi medici. Gli operatori dell’associazione sono per di più volontari.

I vostri operatori che formazione hanno: sono infermieri, psicologi?

Lo staff è formato da ostetrica, biologa e psicologa ma le nostre collaborazioni ci permettono di coprire effettivamente tutti i ruoli. Il nostro team allargato comprende pediatra, educatrice, mediatrice familiare, infermiere, oss, ortopedico, fisioterapisti ed istruttrici di pilates e yoga e tanti altri.

Avete anche corsi per i neo papà?

Assolutamente si, il nostro corso di preparazione per la donna in gravidanza si chiama “canto prenatale” e comprende tre lezioni anche con i papà, questo proprio per coinvolgerli nella gravidanza ed aiutare la donna il più possibile nella gestione familiare e del nascituro.

Che peso hanno i social nel promuovere l’Associazione?

Da quando abbiamo aperto i nostri canali social come Facebook ed Instagram sicuramente c’è stato un aumento sostanziale delle nostre clienti. Ovviamente i canali sono molto attivi e prepariamo video e post tutti i giorni.

Ancora oggi, qui da noi, gran parte dei matrimoni segue un rito cattolico, quindi i futuri sposi devono seguire i corsi prematrimoniali obbligatori; avete mai pensato di pubblicizzare la vostra lodevole opera anche attraverso questi corsi?

Effettivamente no, non ci abbiamo mai pensato, ma sarebbe una bella idea.