di Marco De Martino

SALERNO – Quattro partite per alimentare le speranze di salvezza e non fallire in largo anticipo la missione 5%. La sconfitta di Napoli, combinata ai risultati maturati ieri pomeriggio in serie A, hanno allontanato nuovamente la Salernitana dalla zona salvezza. Una settimana nerissima per i granata che a cominciare da domani, con la ripresa della preparazione al Mary Rosy, proveranno a voltare pagine, smaltire la rabbia e riprendere il cammino.

ARECHI ALLEATO Domenica prossima il primo esame da non fallire è quello contro il Genoa. Un match di capitale importanza nel quale la Salernitana non avrà alternative alla vittoria. Quello contro i rossoblù sarà il primo del due turni interni consecutivi a disposizione di Candreva e compagni. Lunedì 29 gennaio, a poche ore dalla conclusione del mercato invernale, a Salerno arriverà la Roma di Josè Mourinho. Al di là della forza dei giallorossi, anche in questo caso gli uomini di Pippo Inzaghi dovranno sfruttare al massimo il fattore casalingo e raccogliere punti preziosi per accorciare in classifica dalle dirette concorrenti alla salvezza. Il 4 febbraio, con il mercato finalmente alle spalle, la Salernitana sarà di scena a Torino contro i granata di Juric nel lunch match della quarta giornata di ritorno. Infine il poker di gare della verità per la Salernitana si concluderà venerdì 9 febbraio quando, ancora una volta all’Arechi, ci sarà lo spareggio salvezza contro l’Empoli. Inutile ribadire che, anche in questo caso, sarà a dir poco vitale vincere anche per pareggiare il computo degli scontri diretti.

TORNANO MAGGIORE E KASTANOS Tornando al presente, la Salernitana come detto riprenderà la preparazione domani in vista della gara contro il Genoa. Sarà assente Inzaghi che verrà squalificato dopo il giallo incassato al Maradona ma in compenso il tecnico potrà riavere a disposizione Giulio Maggiore, che ha scontato il turno di stop, e quasi certamente Grigoris Kastanos. Il cipriota, dopo aver lavorato a parte la settimana scorsa, dovrebbe tornare abile ed arruolabile per la sfida contro il Grifone. In gruppo ci saranno anche due volti nuovi, Toma Basic ed Alessandro Zanoli, prelevati in prestito rispettivamente dalla Lazio e dal Napoli. Intanto Sabatini prepara altri colpi: Mayer della Cremonese e Bonazzoli potrebbero essere i prossimi, così come il fantasista svedese Irandust. Non si è chiusa la querelle Palomino, con il centrale in bilico tra i granata e l’Olympiakos.