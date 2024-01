«Un partito politico, qualsiasi esso sia e qualsiasi prospettiva possa attribuirsi ha la necessità di avere una classe politica adeguata alla necessità dei tempi, ai bisogni della popolazione ma soprattutto alle competenze di chi deve svolgere questo ruolo. Le competenze si acquisiscono con lo studio, non si inventano; bisogna arrivare all’esperienza ma per farlo bisogna acquisire le competenze». Lo ha dichiarato il professor Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia in occasione dell’inaugurazione della scuola di formazione da lui ideata coinvolgendo anche i giovani di Forza Italia. «Sono elementi da cui è imprescindibile qualsiasi dibattito interno su cui si vuole costruire il futuro. A me non spaventano le diverse posizioni in un dibattito bensì quando queste posizioni non hanno un fondamento reale di costruzione del partito», ha aggiunto il coordinatore cittadino. Ad esprimere soddisfazione per l’apertura della scuola politica anche il Vice Coordinatore Regionale Vicario in Campania di Forza Italia Giovani e Coordinatore Provinciale Pietro Costabile: «Formare la nuova classe dirigente e informare la cittadinanza, concedendogli un’occasione di confronto e di informazione su tematiche che non sempre sono legate all’attività politica ma riguardano l’attualità e i grandi temi che sono stati lanciati, guidati, percorsi e protetti dal presidente Berlusconi», ha detto Costabile ribadendo la volontà e la necessità di portare sul territorio i temi e i vaqlori che hanno caratterizzato la storia del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

