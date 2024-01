Il progetto promosso dalle organizzazioni di produttori A.O.A., Aroma Domus e Terra Orti era rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie; un’iniziativa didattico-formativa che promuove il consumo di frutta e verdura mediante video-interviste talk che prevedono la partecipazione di esperti provenienti dal campo dell’alimentazione. Tutti gli intervenuti, nelle 15 puntate del progetto, sono riusciti a catturare e a mantenere viva l’attenzione dei ragazzi, cercando di far capire loro l’importanza di un corretto stile di vita attraverso il consumo di frutta e verdura; tra gli esperti: gli chef Helga Liberto e Vitale Torsiello, i biologi nutrizionisti Emanuele Alfano e Angela Salluzzi, la psicologa e psicoterapeuta Loredana Otranto, l’erborista Simona Otranto, l’agronomo Andrea Esposito, il Presidente di Aurora Triathlon Luca Lanzara, il presidente Aoa Vincenzo Di Massa, il direttore Aoa Gennaro Velardo, il presidente Aroma Domus Raffaele Palma, il presidente Terra Orti Alfonso Esposito e il direttore Terra Orti Emilio Ferrara. Dopo la visione delle interviste, gli alunni hanno dovuto rispondere ad un test a tempo contenente domande inerenti al tema trattato di ogni intervista.

Gli alunni di due classi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Giacinto Romano di Eboli, si sono aggiudicati i premi in palio, come da regolamento, posizionandosi al primo ed al terzo posto.