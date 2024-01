E’ stato tra i primi ad arrivare ieri mattina alla chiesa della Santissima Annunziata in via Portacatena, il Governatore Vincenzo De Luca. E’ stato tra i primi rappresentanti delle istituzioni cittadini ad arrivare ed a fermarsi sul sagrato della chiesa, per attendere il feretro di Luigi Liguori, il capitano della Polizia Municipale, scomparso ieri mattina. Dopo il governatore l’arrivo di altri esponenti politici dell’attuale amministrazione comunale, ma anche di quelle passate. Presenti il sindaco Vincenzo Napoli e l’ex sindaco Mario De Biase, e poi ancora gli ex assessori comunali Gianfranco Valiante, Franco Picarone e Nino Savastano. Dell’attuale amministrazione comunale presenti i tre consiglieri comunali del Partito Socialista, Rino Avella, Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger, e poi ancora i consiglieri Arturo Iannelli, Antonio Carbonaro, Fabio Polverino, Roberto Celano, Donato Pessolano e Dante Santoro. A dare l’ultimo saluto al capitano Liguori anche l’ex presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria, l’onorevole Tino Iannuzzi, il presidente della Carisal Mimmo Credendino, il presidente di Salerno Mobilità Camillo Amodio, il sindacalista ed ex collega Angelo Rispoli, il presidente dell’Anva Aniello Pietrofesa, Giovanni Coscia, Luigi Della Greca, Alberto Di Lorenzo, tanti dipendenti comunali, gli amici del centro storico di Salerno, e poi i suoi colleghi di lavoro, a cominciare da quelli con i quali ogni giorno condivideva l’orario di servizio presso Palazzo di Città. Picchetto d’onore all’arrivo ed all’uscita del feretro, accolto dagli applausi e dalla commozione vera e sincera dei tanti presenti, che di Luigi Liguori, per tutti Giggino, hanno sempre stimato la gentilezza, il sorriso ed il saper trattare con garbo tutto e tutti. “Siamo tutti molto tristi e affranti – ha detto il comandante Rosario Battipaglia – Luigi Liguori era una persona solare, gioiosa e che si prodigava per gli altri. Un vero salernitano, nato e cresciuto nel centro storico. Era un punto di riferimento per tutti loro, una persona perbene, sempre sorridente e sempre altruista. Ci mancherà tantissimo”.