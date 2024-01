In casa Salernitana c’è l’amaro in bocca per la sconfitta contro il Napoli che è arrivata in pieno recupero per una rete di Rrahmani contestata per una presunta manata di Demme su Tchaouna. Il VAR non è intervenuto, il gol vittoria degli azzurri è stato convalidato.

Anche Pippo Inzaghi si è lamentato dell’episodio nel post partita con i granata che hanno perso la seconda partita consecutiva in pieno recupero. La Salernitana era andata in vantaggio con una prodezza di Antonio Candreva che sul proprio porfilo Instagram ha postato le immagini dell’episodio dubbio corredato da alcune faccine furiose.

I tifosi della Salernitana si sono sfogati sui social: “Candreva la tocca piano su Instagram. Gomitata in testa al giocatore della Salernitana sul gol del vantaggio…Episodio classico da Var. Le piccole non possono essere penalizzate così. Questo è il rispetto che si chiede caro Rocchi”.

“Gli oramai ex campioni d’Italia hanno bisogno di un rigore inventato e di un gol irregolare nel maxi recupero concesso dall’arbitro per battere le riserve della Salernitana” ha scritto un altro tifoso.