SALERNO – Salernitana-Fiorentina, è asse di mercato. Grazie alla grande amicizia che lega i due presidenti Danilo Iervolino e Rocco Commisso, i clubs granata e viola hanno imbastito una proficua collaborazione in questa campagna trasferimenti invernale che potrebbe sfociare in diversi affari vantaggiosi, sia per l’uno che per l’altro. Il primo è già stato chiuso: ieri pomeriggio è stato ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’01 Niccolò Pierozzi. Il difensore, già alle dipendenze di Inzaghi l’anno scorso alla Reggina, indosserà la maglia numero 27. Ieri Pierozzi si è già allenato in gruppo (nella foto concessa dalla US Salernitana 1919) dopo aver svolto, in mattinata, le consuete visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi alla Salernitana. Ora però l’attenzione di Salernitana e Fiorentina potrebbe concentrarsi su trattative più stuzzicanti.

SCAMBIO DI BOMBER Granata e viola infatti stanno lavorando ad uno scambio di prestiti tra i due centravanti titolari, ovvero Boulaye Dia e Mbala Nzola. Sia l’uno che l’altro possono cambiare aria dopo aver quasi rotto con i rispettivi ambienti per motivi diversi (Dia per la sua volontà di approdare in un altro club, Nzola per il rendimento poco soddisfacente in viola), entrambi sono stati già corteggiati in passato e così potrebbero decidere di scambiarsi le casacche per ritrovare stimoli e gol. Ovviamente la Fiorentina otterrà una preziosa prelazione sul cartellino di Dia magari con un sostanzioso sconto, mentre la Salernitana potrebbe strappare il diritto di riscatto sull’angolano. Le volontà di tutte le parti ci sono, ora bisognerà solo trovare la quadra economica ma l’affare potrebbe decollare in men che non si dica. Ma non finisce qui. Dalla Fiorentina potrebbe approdare a Salerno anche un altro elemento importantissimo, l’esterno d’attacco croato, ex Torino, Brekalo. Fuori dai piani tecnici di Italiano, Brekalo stava per tornare in patria alla Dinamo Zagabria ma l’interesse della Salernitana ha frenato l’affare ormai in dirittura d’arrivo.

BOHINEN VA, BASIC VIENE Intanto la Salernitana è concentrata anche su altri fronti. E’ in uscita Emil Bohinen che proverà a ritrovarsi al Genoa: ad inizio settimana il norvegese si trasferirà in Liguria in prestito con obbligo di riscatto fissato a due milioni. Per un mediano che va un altro sta per approdare in granata, si tratta del serbo Basic che verrà concesso in prestito dalla Lazio di Lotito. Al club capitolino piace e non poco Lassana Coulibaly, scoperto e portato a Salerno dall’attuale ds biancazzurro Fabiani e così con questa operazione a fine stagione la Salernitana potrebbe ricambiare il favore cedendo il maliano ai romani. Oltre a Pierozzi la Salernitana è intenzionata a prendere altri due esterni bassi. Il primo della lista è Zanoli del Napoli, sedotto ed abbandonato dal Genoa ed ora di nuovo sul mercato dove c’è però da battere la concorrenza del Villareal. L’altro profilo attenzionato è quello del francese Hadjam, già seguito un anno fa dall’ex ds De Sanctis. Il possibile arrivo di Nzola non esclude l’ormai imminente ritorno di Bonazzoli.

FRENATA PALOMINO Sembrava fatta anche per Palomino, per il quale era stato trovato l’accordo con l’Atalanta (cessione definitiva, un anno e mezzo di contratto al calciatore) ma l’inserimento improvviso dei greci dell’Olympiakos ha frenato la chiusura dell’affare. Il difensore argentino si è preso qualche ora per riflettere e decidere il proprio futuro.

SI RIAPRE RADONJIC E poi ci sono le classiche ciliegine che Sabatini si riserverà alla fine. La prima è rappresentata da Erik Lamela del Siviglia, la seconda dal torinista Nemanja Radonjic. E Salerno aspetta.