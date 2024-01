Conferenza stampa del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, costretto a fare la conta dei disponibili tra infortuni, squalifiche e ritardi sul mercato dettati dal budget messo a disposizione dalla proprietà. Su Pierozzi voglio spendere due parole: sono contento del suo arrivo perchè lo conosco bene, l`ho trovato in una buona condizione pur non giocando da molto tempo. Ho visto una grande Salernitana contro avversarie di un certo spessore. Sto vedendo una crescita generale e ci sono calciatori che hanno guadagnato la maglia da titolare con impegno e professionalità.

Dico, però, che mi sono sembrate ingenerose alcune critiche nei confronti di Ikwuemesi, nella circostanza del secondo gol della Juventus non è stato nemmeno tanto fortunato e sono certo che ha le caratteristiche giuste per darci una mano. C’è bisogno di tutti per raggiungere i risultati, soprattutto quando affronti avversari fortissimi che lottano per ben altri obiettivi e che possono creare pericoli anche sulle palle inattive. Vi dico anche che in porta giocherà Ochoa: è lui il titolare, senza nulla togliere a Costil che ha fatto davvero benissimo”. Abbiamo senza dubbio sbagliato la partita di Firenze e un tempo con Genoa e Bologna, ma col passare del tempo ho visto una squadra che ha dato tutto e che ha le carte in regola per arrivare alla salvezza.

Per quanto riguarda il mercato, sapete tutti che abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante e non sono assolutamente preoccupato. La società e il direttore generale sono bravi, attenti, consapevoli di quello che bisogna fare e dei ruoli nei quali intervenire. Ho fatto vedere ai ragazzi il video del secondo gol della Juventus, sottolineando che al 91′ ci fosse Candreva in area a respingere i cross degli avversari.