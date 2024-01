Al via la stagione congressuale di Forza Italia in Campania. Il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha convocato per sabato 13 prossimo la direzione regionale del partito per definire l’ organizzazione dei sei congressi che si svolgeranno dal 20 al 28 gennaio in Campania. “Si comincera’ da Benevento – annuncia – e si concludera’ a Salerno. Qui sara’ lanciata la vera sfida a De Luca e qui partira’ il confronto che consentira’ a Forza Italia e al centrodestra di tornare al governo della Regione. Per il coordinatore degli azzurri, “saranno congressi unitari in cui ci assumeremo la responsabilita’ delle proposte perche’ la posta in gioco e’ fondamentale per il destino della Campania. All’ordine del giorno anche le numerose richieste di candidature alle elezioni europee che saranno tutte portate alla attenzione del coordinatore nazionale”.