In base a quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, anche per l’anno appena iniziato ci saranno gli incentivi auto; il suo dicastero ha infatti suggerito l’allocazione di 930 milioni di euro al fine di stimolare il rinnovamento del parco auto del nostro Paese, uno dei più vecchi in Europa. Gli incentivi dovrebbero essere ancora una volta proporzionati alle emissioni di CO2 dell’auto nuova che si va ad acquistare.

0-20 g/km di CO2 – 205 milioni di euro – Incentivo di 5.000 euro con rottamazione e di 3.000 euro senza rottamazione. Nel range 0-20 g/km ricadono tutte le auto elettriche, quelle a idrogeno e alcune ibride plug-in, ma il limite al prezzo di listino fissato 42.700 euro (Iva e optional inclusi) rende al momento candidabili solo alcune elettriche e pochissime ibride plug-in.

21-60 g/km di CO2 – 245 milioni di euro – Incentivo di 4.000 euro con rottamazione e di 2.000 euro senza rottamazione. Nella fascia 21-60 g/km di CO2 rientrano tipicamente le auto ibride plug-in, ma solo quelle che con Iva e optional hanno un prezzo di listino entro i 54.900 euro.

61-135 g/km di CO2 – 120 milioni di euro – Incentivo di 2.000 euro con rottamazione e di 0 euro senza rottamazione. Nella categoria 61-135 g/km di CO2 ci sono invece le auto a benzina e diesel meno inquinanti, comprese mild ibrid, full hybrid, ibride plug-in, ma anche alcune bi-fuel a Gpl e a metano. Il tetto di spesa è pure in questo caso fissato a 42.700 euro (Iva e optional inclusi).

