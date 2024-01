di Marco De Martino

SALERNO – Altro giorno di trattative febbrili e di tante voci, più o meno concrete, per il mercato della Salernitana che però, ad ormai poche ore dal derby contro il Napoli, resta ancora fermo al palo. Nemmeno l’ingaggio di Josè Palomino, ormai quasi certo, è stato possibile ratificare a causa dell’impegno in Coppa Italia dell’Atalanta contro il Milan che ha richiesto la presenza dell’argentino tra i convocati nerazzurri. Oggi potrebbe essere il giorno buono per il suo arrivo così come per il ritorno di Federico Bonazzoli. Ormai il Verona si è deciso a lasciarlo tornare alla base, così come la Salernitana a riaccoglierlo grazie all’intercessione del suo mentore Walter Sabatini.

BASIC DALLA LAZIO I nomi nuovi emersi ieri, soprattutto dopo il raffreddamento delle trattative per Adopo dell’Atalanta e per Faraoni del Verona, portano il club granata sul centrocampista della Lazio Basic e sul terzino della Fiorentina Pierozzi. Il primo, dopo essere stato acquistato da Lotito per rappresentare il vice Milinkovic Savic, è definitivamente caduto nel dimenticatoio dopo alcuni screzi con mister Sarri ed è in partenza. La Salernitana potrebbe essere una soluzione praticabile sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a cifre contenute e con clausole ad obiettivi. Per Pierozzi invece c’è lo zampino di Inzaghi che stravede per il giovane viola avendolo allenato con ottimi risultati alla Reggina. Ovviamente non sarebbe il titolare e quindi Sabatini è sempre a caccia di un cursore d’esperienza che possa non far rimpiangere Mazzocchi. L’impasse creatasi ha favorito il ritorno del Frosinone su Zortea il quale stavolta potrebbe rompere gli indugi ed accettare la corte dei ciociari. La Cremonese non molla Sernicola e così la Salernitana potrebbe dover cercare all’estero il terzino destro titolare, sempre che non si voglia promuovere Junior Sambia.

DOPO LAMELA, SOGNO BELOTTI La suggestione di giornata, dopo quella rappresentata da Erik Lamela (nella foto a destra), proviene da Roma dove è rimbalzata la voce di un interessamento della Salernitana per Andrea Belotti (nella foto a sinistra). Il Gallo è in partenza perchè vuole giocare con continuità per provare a guadagnarsi l’Europeo con l’Italia, e per lui s’è creata una fila di squadre di massima serie ma anche estere: su tutte Fiorentina, Cagliari, Udinese, il solito Monza e appunto Salernitana sembrano le più interessate all’ex capitano del Torino il quale potrebbe scegliere anche in base alla collocazione geografica ed alle ambizioni delle società. Anche se Belotti dovesse finire in un altro club, con Fiorentina e Monza favorite, l’effetto domino innescato dal suo trasferimento potrebbe favorire la Salernitana che potrebbe fiondarsi su altri obiettivi chiusi dall’arrivo del Gallo come ad esempio i viola Kouame e Nzola ed il monzese Dany Mota Carvalho.

LA CHIAVE DIA Molte delle operazioni in entrata della Salernitana sono inevitabilmente condizionate dal destino di Boulaye Dia. A breve il senegalese rientrerà a Salerno e discuterà subito del suo futuro con Sabatini. Se non ci saranno offerte concrete (finora solo l’Eintracht si è fatto veramente sotto) che soddisfino il club granata, Dia potrebbe anche restare fino a giugno. Staremo a vedere.