Danilo Iervolino potrebbe ampliare i suoi interessi nel mondo del calcio a livello internazionale. Seguendo i modelli di City Football Group, Red Bull o 777Partners il presidente della Salernitana starebbe valutando la possibilità di collaborare con una cordata e di rilevare la proprietà del Chiasso, club svizzero di Quarta Lega, l’ottava divisione del campionato elvetico.

Secondo quanto riporta la testata Ecodellosport.ch, l’operazione dovrebbe essere realizzata da un imprenditore residente in Svizzera di origine salernitana e già partner di Iervolino in attività immobiliari.

Il sito Ftbl.com.au, autorevole portale che si occupa di calcio in Oceania, invece, riporta (come rilanciato ieri dalla nostra testata) che il patron granata sarebbe interessato a rilevare anche la proprietà del Newcastle Jets, formazione della A-League, la massima serie maschile australiana, in vendita per 10 milioni.