di Lilla Bottiglieri

Partendo dal presupposto che tutti noi, uomini e donne, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, e che tutti indistintamente abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri verso la società e verso noi stessi, come ogni mattina, anche le donne, escono di casa per recarsi al lavoro. Alcune nei campi altre nelle fabbriche eccetera chi a fare la spesa per poi ritornare a casa ad accudire qualche familiare nonché eseguire i lavori domestici. Tante di queste donne aspirano ad incontrare un compagno con cui condividere l’amore e il rispetto reciproco. Per le donne l’amore dovrebbe essere luogo di comunione e libertà, fonte di gioia e di dolore, Tuti cerchiamo l’amore perché l’amore è un’esperienza umana. Tutti lo cerchiamo, lo attendiamo lo bramiamo. E quando si accende la possibilità della storia d’amore tutte le nostre attenzioni sono trascinate nel suo nascere e crescere, spesso però la donna innamorata dell’amore, ma priva dell’alfabeto essenziale, non sa riconoscere l’amore pulito dall’amore tossico. L’amore però è anche desideri di possesso soprattutto da parte degli uomini. Infatti è difficile coniugare amore e libertà. Una tra le tante incontrerà un uomo che la sommergerà di attenzioni per diverso tempo.

Gli donerà presenza sostanza e bellezza. Penserà …finalmente la felicità…ma lui non lo fa per te né perché gli interessi lo fa per se, per dimostrare al suo ego che può farcela nutrendosi del tuo entusiasmo perché ha una non soddisfacente, infatti si sente un fallito. Difatti l’unica cosa che lo rende un leone è sedurti ignaro dei danni che arreca. Ti farà vivere emozioni indescrivibili, capterà le tue debolezze e ci pianterà dei fiori sa come parlarti e rassicurarti, e se avrai un momento di riflessione aumenterà la dose trascinandoti nel suo sogno, che non è altro che un palcoscenico di teatro.

E un bravo attore sa il copione a memoria e fa tutto ciò in modo compulsivo per dimostrare a sé stesso che c’è la fa e lo fa purtroppo con tante donne diverse.

Infatti all’arrivo di una preda ti molla facendoti passare per illusa, che lui non aveva bisogno d’amore ma tu sì. La verità è che quando il bluff finisce l’attore rimane in compagnia dei suoi demoni, con la sua meschinità e la sua inadeguatezza.

Fai un sospiro di sollievo ti sei liberata di un uomo affetto da Love bombing ossia bombardamento d’amore Penserai che stupida sono stata come ci sono cascata.

Intanto ti sei liberata di una persona orribile. E nel mentre ti lecchi le ferite penserai …mi devo documentare per non incappare di nuovo nelle grinfie di uomini ancora più feroci

Lilla Bottiglieri

gruppo scuola lavoro Consolato di Salerno

Sculture di Ciao Pasquale