di Oreste Mottola

“Eduardo continua a volteggiare tra i angeli”. Ballerino e consulente, sempre con il sorriso sulla bocca e senza mai essere invadente, o peggio saccente, era pronto ad elargirti il suo consiglio, spaziando dalla musica ad una soluzione efficace ed economica per la tua casa. A 61 si è spento Eduardo Tortora, commerciante ed operatore culturale di Serre, conosciuto in tutto il mondo della musica popolare per l’animazione (in forma del tutto gratuita e volontaria) che forniva a tutte le manifestazioni popolari del salernitano. “Ha amato tantissimo il suo paese in tutte le sue sfaccettature, mai indifferente al bello”. Lo ricorda così il pittore Nunzio Gaudioso, già presidente della comunità montana degli Alburni ed assessore comunale, amico e coetaneo. “Se ne va via una delle persone più piene di vita che io abbia mai conosciuto. Ci hai lasciati senza parole. Ciao Edu”, scrive Alex Serratore, presidente del Forum dei Giovani di Altavilla. “È un giorno triste per la comunità di Serre. La notizia della scomparsa di Eduardo – commenta il sindaco di Serre, Antonio Opromolla- addolora tutti profondamente. Esprimo la mia più sentita vicinanza ai familiari dell’amico Eduardo; la sua improvvisa perdita lascia, nel cuore di quanti lo hanno conosciuto, un enorme ed incolmabile senso di vuoto. Che resti per sempre vivo il ricordo della sua allegria contagiosa. Buon viaggio Eduardo, grazie per l’immenso esempio di positività che ci hai saputo donare”. Riceverà l’ultimo saluto domini 10. dalle 15, presso la chiesa della Madonna dellìUlivo di Serre. Eduardo è stato anche imprenditore di rilievo capace di rilevare e rilanciare il negozio di famiglia di materiali edili e ferramenta fondato da suo padre Francesco. Lascia la moglie, Adriana Giorgio, che sempre lo accompagnava nelle sue varie esibizioni e due figli appena adolescenti. “Mi piace anche ricordare l’Eduardo impegnato nella salvaguardia del nostro fiume Calore e per i suoi scritti volti a descrivere gli altri nostri beni ambientali e culturali”, ricorda Nunzio Gaudioso. “Eduardo era una forza della natura”, commenta l’ingegnere Tancredi. Chiosa il cameran e produttore televisivo Alfonso Verruccio: “ Quante volte ci siamo incontrati in manifestazioni e mi dicevi “Alfò mi raccomando fammi una bella ripresa quando ballo con mia moglie”.E la ripresa non mancava mai, perché in quel ballo c’ era tutto l’ amore per tua moglie, per la musica popolare, per le nostre tradizioni. Che brutto risveglio per il nostro territorio. Ci ha lasciato una persona solare, con una grande gioia di vivere.