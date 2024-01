Il 2024 inizia con una gran bella figuraccia del Ministro Fitto sulla Zes.

Lui e il Governo hanno deciso di smantellare le Zes in vigore, per questa assurdità della “Zes Unica”. Hanno detto che sarebbe stata una rivoluzione, l’hanno voluta ad ogni costo.

Risultato? Fitto è costretto a prorogare i Commissari delle vecchie Zes per altri due mesi (per ora) perché la Struttura di missione a Palazzo Chigi ancora non è operativa.

Complimenti per questo risultato disastroso, frutto di una scelta del tutto sbagliata, che sta creando già una situazione di confusione ed incertezza assoluta per chi vuole investire al Sud. È l’ennesimo passo falso di questo Governo che continua a penalizzare il Mezzogiorno ed a collezionare brutte figure.

Lo dichiara Piero De Luca parlamentare del PD