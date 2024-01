La Giunta Regionale della Campania – Ufficio speciale Grandi Opere – ha pubblicato il bando per i lavori di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno. Si tratta di una nuova procedura, dal valore complessivo di 367.229.365 euro, dopo che il Tar Campania ha annullato lo scorso ottobre la prima gara a causa di un ricorso dei secondi classificati. Le opere prevedono la demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell’area di progetto, scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne, la costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio per la centrale tecnologica e relative opere minori come da elaborati progettuali, opere impiantistiche connesse, sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi. Il nuovo ospedale sarà ubicato nell’area delimitata da via San Leonardo a nord, via Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est. Le fonti di finanziamento sono l’accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari, Programma di interventi ex articolo 20 legge 67/1988, di cui il 95% a carico dello Stato e il 5% a carico della Regione Campania, per un totale complessivo di 330.811.855 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 5 febbraio.

La gara per la realizzazione del nuovo ospedale, che dovrebbe sorgere nell’area dell’ex Finmatica, è stata annullata dopo il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d’imprese secondo classificato in graduatoria e guidato dal Consorzio Eteria che si era rivolto al tribunale amministrativo regionale contro l’assegnazione del bando al Consorzio Sis e i giudici hanno deciso di annullare l’intera gara d’appalto, valutando la presenza di alcune incongruenze nel bando di gara. Il presidente campano alla notizia del ricorso non si è tirato indietro presentando una nuova gara.