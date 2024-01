Sono giorni cruciali i prossimi in vari comuni della provincia di Salerno. Entro i primi di maggio, infatti, si dovranno presentare le liste per le amministrative del 9 giugno. Diversi i comuni al voto nel Cilento e qualcuno di essi è fondamentale per gli equilibri politici dell’intero territorio. Su tutti, brilla Laureana Cilento dove dopo quindici anni di incontrastato regno, cesserà l’era targata Angelo Serra. Il sindaco, che è anche presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella, raggiunge il limite di tre mandati e non potrà più candidarsi, almeno per i prossimi cinque anni. Come è ovvio che sia, dunque, è iniziata nel piccolo borgo cilentana l’alacre attività di lavoro per la costruzione del dopo Serra. A differenza di altri comuni, come ad esempio Torchiara, dove manca un’opposizione vera e rappresentante di un’alternativa, in quel di Laureana Cilento sono presenti due gruppi ben distinti e separati ed è dunque doveroso fare il dovuto distinguo. Da una parte c’è l’attuale classe dirigente che vuole ereditare in toto quanto fatto da Serra negli ultimi tre lustri e dall’altra la minoranza che come cinque anni fa vuole provare a cambiare le cose e a rimescolare le carte in tavola.

L’attuale maggioranza

Come detto, Angelo Serra non può più essere candidato a sindaco, almeno non in questa tornata elettorale. E dunque, su chi puntare? I nomi sono tanti, ma quello più forte non si distanza molto dall’attuale. Candidata ad ereditare la guida dell’attuale squadra amministrativa potrebbe essere Nicoletta Serra. Orfana dell’elezione al consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la candidatura a sindaco potrebbe essere per lei un primo vero passo verso la maturità politica. Lungo il suo curriculum: componente e figura di spicco del Gruppo di Azione Locale Cilento Regeneratio, è esponente del Partito Democratico. Oltre a ciò, è estremamente legata con Luca Cerretani e Franco Alfieri, ma anche con quel Vincenzo Pepe, presidente onorario della Fondazione Giambattista Vico e candidato con la Lega al Senato, da lei definito più volte come un faro per il Cilento. Insomma, destra o sinistra poco cambia. Pare sia lei la candidata in pectore.

L’attuale minoranza

Dopo un periodo di nulla politico da questo punto di vista, negli ultimi cinque anni a Laureana Cilento c’è stata una minoranza, una opposizione seria e precisa, presente sia quando c’era da opporsi e sia quando c’era da sostenere. Raffaele Marciano, Anna Lerro e Fabio Caserta hanno rappresentato una parte di abitanti che non si rispecchiava nel sistema amministrativo. Marciano ha più volte parlato della sua candidatura, lanciandola già diverso tempo fa. La sua preoccupazione è quella di tenere salda la sua squadra dato che voci di popolo vedono qualche suo alleato cedere alle sirene di chi oggi amministra il territorio. Dirigente di Fratelli d’Italia, Marciano si è fatto apprezzare per una politica tranquilla, senza urla e mai fuori le righe. A lui, il compito di insidiare il dopo Serra.