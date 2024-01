Boulaye Dia non giocherà la Coppa d’Africa. La clamorosa notizia – come riportano diversi siti web – è arrivata dal Senegal nelle ultime ore.

L’attaccante della Salernitana era stato regolarmente convocato dalla sua Nazionale, ma non ha smaltito il suo problema muscolare. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Dia non sarebbe ancora guarito e non darebbe garanzie fisiche.

Il giocatore dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni per curarsi dall’infortunio, in attesa di eventuali novità dal mercato.