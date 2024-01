di Marco De Martino

SALERNO – La vendetta è un piatto che va consumato… caldo. A poco meno di 72 ore di distanza la Salernitana ritrova la Juventus dopo l’umiliazione subita in Coppa Italia all’Allianz Stadium. Una goleada che Max Allegri, da grande conoscitore del calcio italiano, avrebbe preferito evitare e non per la sua fama di allenatore da «corto muso» ma per le motivazioni in più che scatteranno nella testa dei calciatori granata. Subire sei reti in quel modo soltanto qualche giorno fa aumenterà la carica agonistica di una squadra obbligata comunque alla battaglia per livellare l’innegabile gap tecnico esistente con la corazzata bianconera. Le partite di ieri, ed in particolare la sconfitta del Verona, consentirà alla Salernitana, in caso di pareggio di avvicinarsi alla zona salvezza e, se riuscisse a compiere l’impresa conquistando l’intera posta in palio, addirittura di scavalcare gli scaligeri ed uscire per la prima volta dalla zona rossa. Le numerose assenze, dovute alla cessione di Mazzocchi, alle partenze per la Coppa d’Africa di Coulibaly, Cabral e Dia, ed agli infortuni di Pirola, Kastanos e Bohinen, complicano e non poco la vita a mister Pippo Inzaghi, che rispetto alla gara di Coppa recupera Fazio, Candreva ed anche Martegani ed Ochoa, ma che comunque dovrà fare di necessità virtù, soprattutto in mezzo al campo dove gli unici mediani a disposizione, Maggiore e Legowski, non avranno sostituti alle loro spalle. Purtroppo dal mercato non sono arrivati i rinforzi invocati dalla tifoseria granata, ma tant’è. La Salernitana dovrà scendere in campo e gettare il cuore oltre l’ostacolo, aiutata dalla spinta degli oltre trentamila spettatori che questa sera assieperanno i gradoni dell’Arechi. Molti saranno di fede bianconera anche in settori come Tribuna e Distinti solitamente occupati dai sostenitori granata e per questo motivo le Forze dell’Ordine saranno in stato di massima allerta, soprattutto dopo i cori poco ‘amichevoli’ arrivati dalla curva bianconera (e non solo…) giovedì sera. L’auspicio è che ci sia civiltà sugli spalti e spettacolo in campo, magari con un inaspettato sgambetto dell’Ippocampo alla Vecchia Signora.