A poche ore dallo sbarco di 60 migranti a Salerno, due cittadini egiziani sono indagati per aver favorito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di altri loro connazionali. Nei loro confronti, un 21enne e un ragazzo nato nel 2006, la polizia, insieme ai militari della Guardia di Finanza, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto. I due presunti scafisti, Mohamed Abdalla Abdelhakim Mohamed e A.S., secondo quanto emerso dalle indagini che verranno sottoposto alla convalida del gip entro le prossime 48 ore, hanno pilotato un’imbarcazione di fortuna partita dalle coste libiche con a bordo sei cittadini egiziani, gestendo le fasi della traversata e richiedendo l’intervento dei soccorsi in acque extraterritoriali con un cellulare satellitare. I 6 migranti sono stati tratti in salvo dalla motonave Open Arms, insieme ad altri 54 stranieri rintracciati a bordo di seconda imbarcazione di fortuna. Ieri pomeriggio, mentre erano in corso le operazioni di sbarco al molo Manfredi, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, aveva assicurato che, tra gli impegni della Polizia, c’era anche quello di capire se tra i migranti giunti a Salerno ci fossero “delle persone che hanno agevolato il traffico di esseri umani”.