di Erika Noschese

Il 2024 potrebbe essere l’anno della rivoluzione per la città di Salerno. Tante le opere in cantiere, a partire dall’avvio dei lavori del secondo lotto del ripascimento fino alla riqualificazione dell’ex Casa del Combattente. Intanto, questa sera al teatro Augusteo l’ultimo appuntamento con “Le fiabe per Luci d’Artista”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Salerno per avvicinare i più piccoli al mondo della cultura e del teatro e per le famiglie. Ad anticipare i progetti in cantiere l’assessore al Commercio e ai Lavori Pubblici Dario Loffredo.

Assessore Loffredo, un Natale ricco per i più piccoli: le fiabe al teatro Augusteo un vero successo, iniziativa tutta dedicata alle famiglie…

«È stata una bella iniziativa, si conferma il successo. Dopo il covid c’era bisogno di rilanciare, di momenti di incontro. L’iniziativa “Le fiabe per Luci d’Artista” andavano in due direzioni: dare la possibilità alle famiglie di passare del tempo con i figli ed educarli alla cultura e far sì che le famiglie della provincia e di tutto il territorio raggiungere il capoluogo e prima o dopo le favole al teatro Augusteo passeggiare e dedicarsi allo shopping, andare nei locali, bere un drink e far girare l’indotto economico. Le favole sono state un grande successo, c’è stato il tutto esaurito dalla prima all’ultima favola pur avendo duplicato gli spettacoli rispetto allo scorso anno, tutte ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà l’ultimo spettacolo e colgo l’occasione per invitare tutti, alle 18, con Mary Poppins e per l’Epifania regaleremo caramelle e dolciumi ai bambini presenti».

Lei ha da poco ottenuto la delega al commercio, i saldi possono essere per i commercianti l’occasione per rilanciare un settore ancora un po’ in crisi anche a causa della pandemia…

«Partiti i saldi in Campania, una data importante perché con la vigilia dell’Epifania tanti negozi hanno scelto l’orario continuato per permettere alle tante persone presenti di dedicarsi allo shopping. Invogliamo le persone a comprare locale, ai negozi di vicinato. Devo dire che quest’anno la manifestazione Luci d’Artista è stata un successo: fin da novembre e dal primo ponte dell’Immacolata si è registrato il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere e in città si percepisce un’aria differente; questa versione rinnovata di Luci d’Artista per il 40% delle installazioni è stata veramente molto gradita, una bella effervescenza, una bella voglia di divertirsi. Quasi dispiace di essere giunti alla fine di questo percorso delle favole natalizie, ci piacerebbe che il Natale durasse tutto l’anno. Da parte dei commercianti abbiamo avuto un feedback positivo, vorrei raccontare un episodio: per me sono due le attività di riferimento per valutare la buona riuscita di una manifestazione in termini di presente e turisti, i tassisti e il mio barbiere e proprio lui mi ha raccontato di aver avuto clienti fuori regione e questo significa che non parliamo di mordi e fuggi ma di persone rimaste in città più giorni. Molti negozianti mi hanno raccontato di aver lavorato veramente tanto, sono riusciti a soddisfare le richieste e mi sembra un termometro importante ma questo deve spronarci a fare di più, lavorare meglio, mettere in campo iniziative non solo nel periodo di Luci d’Artista ma anche e soprattutto negli altri mesi dell’anno. È stato molto bello anche il concerto di Capodanno, finalmente in piazza della Libertà con uno scenario bellissimo, ad un tuffo dal mare e l’auspicio è che la piazza possa essere utilizzata per tanti altri eventi in tanti altri periodi dell’anno».

Non solo commercio ma anche lavori pubblici: il 2024 sarà un anno importante, si prosegue sul percorso già tracciato portando avanti in primis il ripascimento…

«Dal primo momento che ho avuto l’onore di essere indicato dal sindaco per questa delega importante quali i lavori pubblici ho cercato, e continuerò a farlo, di lavorare giorno e notte. Si sta predisponendo, per quanto riguarda il ripascimento, l’area di cantiere del secondo lotto che va da dopo il Polo Nautico alla Foce del Fiume Irno e questo nuovo tratto – tutto compreso nel secondo lotto con una durata di circa due anni di lavoro – dovrebbe partire alla fine di gennaio. Sarà una rivoluzione, Salerno non ha mai avuto spiagge ampie e già con il primo lotto abbiamo avuto i primi importanti risultati ma questo secondo lotto darà il via ad una vera trasformazione per la nostra città come spiagge quasi equiparabili al Brasile. La vera rivoluzione si avrà con il terzo lotto: la distesa di sabbia arriverà fino alla spiaggia di Santa Teresa, cambiando il volto della città. Questa mattina (ieri per chi legge ndr) mi sono recato al parco del Mercatello dove stanno lavorando in modo preciso tra operai e macchine in movimento; c’è stato qualche intoppo anche perché novembre è stato un mese particolarmente piovoso e questo ha inevitabilmente creato dei disagi e dei rallentamenti, dilatando i tempi di consegna ma siamo a buon punto e credo che nei primissimi mesi del 2024 si potrà regalare questa riqualificazione del parco del Mercatello a tutti i cittadini di Salerno, della zona orientale, a bambini, anziani e sportivi. Conto che molto prima della primavera il parco possa rivivere in tutto il suo splendore. Ci sono tante altre cose in cantiere, non sveliamo tutto, sarà bello raccontare man mano le iniziative che metteremo in campo. Abbiamo riqualificato da poco la piazzetta dietro la Casa del Combattente, di fronte la villa comunale: il varco collega direttamente via Roma con il Crescent, una strada che aveva un rudere abusivo che giaceva lì da dieci anni, l’abbiamo abbattuto, riqualificato l’area per rivivere quello scorcio davvero bello che ha dato nuova linfa alla città di Salerno. L’anno prossimo riqualificheremo anche l’ex Casa del Combattente e quella piazzetta potrà essere polo culturale, una piccola piazzetta che potrà ospitare momenti di piccolo teatro, letture per i bambini e iniziative simili. C’è tanto da fare, dobbiamo solo lavorare ogni giorno per meritare la fiducia dei cittadini».