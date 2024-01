“A centrocampo mancherà Locatelli per squalifica e dovrebbe giocare Nicolussi, ma Cambiaso ha 38.5 di febbre e difficilmente sarà della gara”: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sulla formazione in vista della gara di Salerno. “In difesa tornerà Bremer, davanti potrebbe rientrare Vlahovic” l’annuncio in conferenza stampa dell’allenatore bianconero. Chiesa non convocato per infortunio