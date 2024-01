All’ospedale di Battipaglia medico le nega la visita. La denuncia via social arriva da una cittadina battipagliese, Maria Salerno che nei giorni scorsi si è recata al pronto soccorso del S.Maria Della Speranza per accertamenti in seguito ad un malore. «All’ospedale di Battipaglia, c’è un medico che si crede Dio e sceglie per suo libero arbitrio, chi può entrare in pronto soccorso e chi no. Questo personaggio, urla un sacco di parolacce nelle corsie durante il suo turno di lavoro e ieri sera (giovedì per chi legge, ndr) non voleva nemmeno visitarmi (avendo dei seri problemi ai polmoni causati dal Covid), accusandomi di aver preso dei medicinali a cui sono allergica – ha raccontato la donna attraverso i canali social – Ha il potere di mandar via ambulanze che arrivano al pronto soccorso adducendo che prima del loro arrivo devono telefonarlo.

La mia domanda va al Direttore Sanitario dell’Ospedale di Battipaglia, e mai possibile avere un medico come questo personaggio che decide chi debba essere curato e chi no?

Tutto questo è vergognoso, Lui dice che essendo un professionista, vuole solo codici rossi si sarà dimenticato del giuramento di Ippocrate. Di Santoni in Italia già ne abbiamo parecchi, noi vorremmo solo gente competente che sappia curare senza scegliere chi curare. Siamo tutti uguali». Purtroppo, non è il primo episodio che si registra all’ospedale di Battipaglia: nei giorni scorsi ha suscitato non poche polemiche la decisione di un medico di non visitare una bambina, finita poi in rianimazione e curata all’ospedale di Napoli dove è stata dimessa solo pochi giorni fa.